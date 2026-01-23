去年8月、福岡県筑紫野市の路上で女性にわいせつな行為をしたとして、39歳の男性消防士が、停職6か月の懲戒処分を受けました。消防士は23日付で依願退職しました。23日付で停職6か月の懲戒処分を受けたのは、春日・大野城・那珂川消防組合に所属する39歳の男性消防士です。男性消防士は去年8月、筑紫野市原田の歩道で帰宅途中の女性に背後から近づき、上半身を触ったとして、不同意わいせつの疑いで逮捕され、その後、起訴されてい