県内外から130チームが出場する新体操の大会が23日、長野市で開幕し、選手たちが華麗な演技を披露しています。長野市のホワイトリングで開かれているテレビ信州杯 長野県新体操クラブカップ選手権大会。「29回目」の今年は県内外の小学生から社会人まで130チーム・総勢983人がエントリーしています。23日午前中には小学4年生から中学3年生が3人1チームで合計点を競うクラブ対抗の競技が行われ、フー