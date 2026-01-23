新潟県内は山沿いを中心に大雪となっていて、魚沼市では積雪が2メートルを超えています。25日（日）にかけて平地でも大雪となる見込みで交通障害に注意・警戒が必要です。視界がかすむほどの雪。道路の標識はすっぽりと埋まっていました。県内は山沿いを中心に大雪となっていて、魚沼市では積雪が2メートルを超えています。こちらは長岡市。24時間で38センチの雪が降り、住民が雪かきに追われていました。〈住民〉「き