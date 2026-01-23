ロンドン・ヒースロー空港は、液体物の持ち込み制限を緩和した。これまで、1容器当たり100ミリリットルの制限を設けていた。手荷物検査時に電子機器を取り出す必要もなくなる。今後は最大2リットルの液体を機内に持ち込むことができる。10億ポンド規模の投資により、全ターミナルに次世代CTセキュリティスキャナーを全面導入した。導入規模は世界最大。ヒースロー空港では2025年、乗客の97％以上が保安検査を5分以内に通過できたと