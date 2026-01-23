バイエルンを率いるヴァンサン・コンパニ監督が、アウクスブルク戦に向けた意気込みを語った。23日、ドイツメディア『スカイ』がコメントを伝えている。ここまで18試合を消化したリーグ戦で16勝2分を記録し、勝ち点「50」の首位に立つバイエルン。ブンデスリーガ連覇に向け無敗を維持する同クラブは、24日にホームでアウクスブルクとの“バイエルン州ダービー”に臨む。なお、敵地に乗り込むアウクスブルクは降格圏と勝ち点差