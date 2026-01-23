マンチェスター・シティに所属するマテオ・コバチッチの近影が注目を浴びている。今季開幕前にアキレス腱を手術したコバチッチは、昨年の10月のプレミアリーグ第８節・エバートン戦（２−０）で４か月ぶりに実戦復帰を果たすと、続くアストン・ビラ戦（１−０）でもベンチ入りした。しかし、アキレス腱の怪我は完治していなかったようで、ビラ戦後に再手術を実施。最大５か月の離脱を余儀なくされ、現在も戦列を離れている。&#