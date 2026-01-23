2月8日に投開票が行われる衆議院選挙の『投票用紙』が、各市区町村の選挙管理委員会に発送されました。 新潟市の東区役所には、東区で使われる投票用紙が到着しました。県選管からは30市町村に小選挙区用・比例代表用・最高裁判所裁判官の国民審査用の投票用紙 あわせて565万880枚が届けられます。 前回の衆院選の県内の投票率は、全国で3番目に高い58.56%。県選管によりますと、県内の有権者数は179万5684人(2025年12月1日