鹿児島4区でも立候補の表明がありました。参政党の公認として立候補を表明したのは桐原郁生さん（57）です。桐原さんは沖永良部島の出身で、約10年間、介護施設の施設長を務め現在、南さつま市で会社員をしています。（鹿児島4区参政党公認候補予定者・桐原郁生氏（57））「私は介護の世界で生きてきた人間ですのでまず減税ですね。減税と積極財政。そこで経済を好転させることによって、介護にわたるいわゆる原資というものを作