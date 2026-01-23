高市総理大臣が衆議院を解散し、2月8日の総選挙に向け、事実上の選挙戦に入りました。 “超短期決戦”の影響は、プロスポーツにも及んでいます。 まちで市民の声を聞きました。 （額賀 福志郎 議長） 「日本国憲法第7条により、衆議院を解散する。万歳 万歳」 23日午後、解散した衆議院。 衆議院選挙は27日公示、来月8日投開票で、解散から投開票日までは、戦後最短の「16日間」となります。 高