田中千晴は新天地での活躍が期待されている（C）産経新聞社楽天は1月23日、FA権を行使して巨人に移籍した則本昂大の人的補償として、田中千晴を獲得したと発表した。 【関連記事】進む先発投手改革則本昂大はなぜ巨人へ？球団OBが明かした電撃契約の経緯「メジャーの方は少しオファーがなくて…」球団を通じて田中千は「ジャイアンツでの3年間は、たくさんの学びと経験を得ることができた大切な時間でした。支えてくださ