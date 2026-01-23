左から：エイチ・アイ・エス 海外個人旅行営業本部 海外旅行事業部 FITグループグループリーダーの向井喜代孝氏、Skyscanner Japan トラベルエキスパートの岡田健太郎氏、航空・旅行アナリストの鳥海高太朗氏世界中の航空会社・旅行会社・ホテルなど約1200のウェブサイトから最適な旅行プランを提供するグローバル旅行アプリ「スカイスキャナー」を展開するSkyscanner Japanは、「日本人が求める旅の“今”と“これから”」と題し