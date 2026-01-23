100人以上の社員らが31億円を超える金を客から不適切に受け取るなどしていたプルデンシャル生命。23日、社長らが会見で謝罪しました。問題行為が横行した背景には何があったのでしょうか。■「プルデンシャル」は英語で「思慮深い・慎重な」23日午後3時過ぎ…プルデンシャル生命保険・間原寛社長「金銭に関して長年にわたり重大な不適切行為が発覚し、心より深くおわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした」深く頭をさげた