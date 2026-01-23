中道改革連合は２３日、衆院選公約を発表した。今秋から恒久的に食料品の消費税率を０％に引き下げることが柱だ。「政府系ファンド」の創設などで必要な財源を賄い、赤字国債は発行しないとした。公約は「持続可能な経済成長への政策転換」「新たな社会保障モデルの構築」など５本柱で構成された。物価高対策として、高騰する賃貸住宅向けの家賃補助や、社会保険料の負担で手取りが減る「１３０万円のガケ」解消にも取り組む