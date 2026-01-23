サッカーのヨーロッパリーグで日本選手がゴールラッシュです。旗手怜央選手（28）、渡辺剛選手（28）がゴールをあげました。セルティックの旗手怜央選手は、前半6分、前田大然選手が奪ったボールを受け、冷静にゴールへ流し込みました。2人の日本選手の連携でセルティックが幸先良く先制点を奪います。しかしその後、旗手選手は2枚目のイエローカードをもらい退場処分。チームも引き分けに終わっています。一方、フェイエノールト