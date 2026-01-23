株式会社ドワンゴは、総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」にて、1月23日（金）より『夜王』の、電子コミックス全巻100円セールを開催する。同セールは、株式会社集英社が、2026年8月8日（土）をもって創業100周年を迎えるにあたり開催する、記念キャンペーンに連動したもの。この記事の画像を見る期間は1月23日（金）〜2月5日（木）。『夜王』（倉科遼：作、井上紀良：画）の電子コミックス全29巻が、1冊あたり100円（税込）と