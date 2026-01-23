Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日世界独占配信)のティーザー予告が公開された。『地獄に堕ちるわよ』○『地獄に堕ちるわよ』ティーザー予告ティーザー予告では、「日本で一番有名な占い師」「現代の預言者」「女帝」「妖怪」「インチキ占い師」「詐欺師」ーー冒頭から細木数子を形容した様々な言葉が発せられ、続いて映し出されるのは、大勢の取り巻きを引き連れてテレビ局内を闊歩する姿や、高額な墓石のカタログを出