今回、Ray WEB編集部はアイドルのハイタッチ会について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞韓国アイドルに夢中な主人公が、念願のハイタッチ会に当選！張り切って準備した言葉を推しに伝えたけれど......？原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【最後にスカッと】ショッピング中に友だちから“衝撃発言”をされた...怒った主人公が反撃を