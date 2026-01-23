UVERworld UVERworldが、2月25日にニューシングル『EVER』をリリースすることを発表した。【写真】公開されたUVERworld「EVER」歌詞ビジュアル表題曲『EVER』は、テレ東系「ウィンタースポーツ2026」のテーマソングに起用されており、昨年末に行われたライブで初披露された楽曲。また、リリース情報の解禁にあわせて、歌詞ビジュアルおよびUta-Netにて歌詞が先行公開された。『EVER』が「ウィンタースポーツ2026」