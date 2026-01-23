巨人の田中千晴投手（２５）が、楽天から海外ＦＡ宣言して移籍した則本昂大投手（３５）の人的補償で楽天に移籍することが２３日、両球団から発表された。今季プロ４年目で１５０キロ台の力強い速球と縦に鋭く落ちるフォークが武器のパワー系リリーフ右腕。２４年オフに右肘クリーニング手術を受け、昨季は１軍登板なしだったが、２軍では３６試合の登板で防御率１・５１と好成績を残していた。この日はＧ球場で自主トレ。今