衆議院は23日、解散され、与野党は事実上の選挙戦に突入しました。高市首相は「政策転換に信任を得て力強く進めたい」と意気込みを語りました。高市首相「責任ある積極財政、そしてこれから進めていきます安全保障政策の抜本的な強化、重要な政策転換がございます」「政権枠組みの変更、その下での重要な政策転換、総選挙によって信任を頂いた上で、ぜひ力強く進めたいと考えております」高市首相は「新たな国作りを進めてよいか国