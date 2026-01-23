23日、衆議院が解散され、事実上の選挙戦に突入しました。真冬の選挙戦は、2月8日に投開票を迎えます。■衆議院解散…“真冬の戦い”火ぶた切られる「未来をつくる選挙」。今回、そう名付けた高市首相。高市首相「このタイミングだからこそ、私は国民の皆様に信を問う、その責任がある。勝ち抜きましょう！」戦後最短、真冬の戦い。その火ぶたが切られました。◇議長「これより会議を開きます」23日午後1時頃、通常国会が始