昨年のオークスをカムニャックで制したアンドレアシュ・シュタルケ騎手（５２）＝ドイツ＝が現役を引退することが２３日、明らかになった。ドイツメディアであるターフタイムズが「レコードジョッキーアドレアシュ・シュタルケ引退チャンピオン、ありがとう」というタイトルで報じた。１９７４年１月４日、ドイツ生まれの５２歳。独ダービーを８度制しており、１０度のドイツリーディングを獲得。２０１１年にはデインドリ