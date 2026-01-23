巨人のドラフト１位ルーキーの竹丸和幸投手（鷺宮製作所）が２３日、ブルペンで変化球を解禁した。稲城市のジャイアンツタウンで行われた新人合同自主トレで、３度目となるブルペン入り。捕手を立たせて投げた後、座らせて２２球。まっすぐに加えスライダー、カーブ、武器のチェンジアップを投げた。「久々に座ってもらったのでそんなものかなという感じ。感覚を思い出すことやフォームを崩さず投げることをテーマで投げまし