¥É¥¤¥Ä¤ÎÌ¾¼ê¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥·¥å¡¦¥·¥å¥¿¥ë¥±¡Ê52¡Ë¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£23Æü¡¢ÆÈ¥¿¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥º¤Ê¤É²¤½£¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÆÈ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò10²ó³ÍÆÀ¤·¡¢ÆÈ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò8¾¡¡£¥Ç¥¤¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç11Ç¯³®ÀûÌç¾Þ¤âÀ©¤·¤¿¡£JRA¤Ç¤âÃ»´üÌÈµö¤ÇÍèÆü¡ÊÄÌ»»1222Àï104¾¡¡Ë¡¢ºòÇ¯¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ï¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤ÇÀ©¤·¡¢JRA¡¦G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£