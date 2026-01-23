¡ÖÀèÀ¸¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¡Ö¼¡¤Ï¶µ¼ø¤À¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â¸µHKT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤¬?°µ´¬¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤í¤½¤íÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Îµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¼Ì¿¿½¸¡ª»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ªËÜÆü£±ÆüÌÜ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢³¤³°¤Ç¤Î¼Ì¿¿½¸»£±Æ¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤Ó¤Ó¤°¤é¤ò»£±Æ¤·¤¿»þ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Á¤·¤²¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Á¤È´¶¤¸¤ë»£±Æ¡×¤Ê¤É¤È²áµî¤Î¼Ì¿¿½¸»£±Æ¤ò¿¶¤ê