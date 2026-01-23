º£²ó¤Ï¥¸¥ç¡¼¥·¥ó±ºÏÂÈþ±à¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÅ¹¤òË¬¤Í¡¢µ¨Àá²ÈÅÅ¤ÎÇä¤ì¶Ú¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¨Àá²ÈÅÅ¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÊÂ·¤¨¤¬Âç¤­¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Çã¤¤»þ¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¡£Æ±Å¹¤Çµ¨Àá²ÈÅÅ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀÆÆ£¹°¹¸»á¤Ï¡Ö´¨¤¯¤Ê¤ë¤È¤Þ¤º¤Ï²Ã¼¾´ï¤¬Çä¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£µ¨¤Ï½©¤ÎÈæ³ÓÅªÁá¤¤»þ´ü¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Î®¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ëºß¸Ë¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¤Ï²ÖÊ´¾É¤äPM2.5¡¢¤½¤ì¤ËÀÅÅÅµ¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢²Ã¼¾¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤