3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¤¬½Ð±é¤¹¤ëTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤ä¡¢¥Ð¥ó¥É»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì4¸ø±é¤ò´Þ¤à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥¤/¥ß¥å¡¼¥¿¥Ö¥ë¡Á´ÖÁÕÊÔ¡Á¡×¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼Ì