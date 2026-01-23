¶ÈÌ³Ää»ß½èÊ¬Ãæ¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤¬¿·¤¿¤Ê½èÊ¬¤Î¼êÂ³¤­¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Ê¡²¬¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Ï23Æü¡¢¸åÆ£·Ê»ÒÊÛ¸î»Î¡Ê49¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤Î¼êÂ³¤­¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸åÆ£ÊÛ¸î»Î¤ÏµîÇ¯11·î¡¢¡Ö°ÍÍê¼Ô¤ËÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤ÎÀâÌÀ¤ò½½Ê¬¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³Ää»ß6¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿¦Ì³¤¬°ìÀÚ¹Ô¤¨¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ª¤è¤½250·ï¤ÎÃ´Åö»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼­Ç¤¼êÂ³¤­¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦