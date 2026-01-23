½°±¡ÁªÂçÊ¬1¶è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¢¹çÂçÊ¬¤Ï23Æü¡¢¸õÊä¼Ô¤Ø¤Î¿äÁ¦¤Ï½Ð¤µ¤º¡¢Ìµ½êÂ°¤ÎÁ°¿¦¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿·¿Í¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤¬ÅöÁª½ÐÍè¤ë¤è¤¦»±²¼ÁÈ¿¥¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ï¢¹çÂçÊ¬¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÊ¬1¶è¤Ç¤ÏÌµ½êÂ°¤ÎÁ°¿¦¤ò¿äÁ¦¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¡¢»Ù±ç¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤é¤â¿·¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¿äÁ¦¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢23Æü¤Ï¶ÛµÞ¤Î²ñµÄ¤ò³«¤¤¤ÆÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¡¢Ï¢¹çÂçÊ¬¤È¤·¤Æ¤Ï