ËÜÅö¤Ë½Ð»º¤Ã¤Æ´ñÀ×¤è¤Í¡Ä▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à16ºÐ¤ÎÌ¼¡¦½ÕºÚ¤ÈÉ×¤È¡¢Ê¿²º¤ÊÊë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤­¤¿¤µ¤Ê¤¨¡£¤¢¤ëÆü¡¢Ä¹Ç¯ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿ÄïÉ×ÉØ¤Ë¡¢ÂÔË¾¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö½Ð»º¤Ï´ñÀ×¡×¡½¡½¤½¤¦¼Â´¶¤·¤¿ÌðÀè¡¢¤Ê¤ó¤È½ÕºÚ¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤­¤¿¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢¾×·â¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¼¤Ï¤Þ¤À16ºÐ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¸þ¤­¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¡Ä¡©¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤¬Ç¥¿±¡Ä¤½¤Î»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©ÃíÌÜ¤Î¥³