¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¿û¸¶·½¤¬4·î29Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØB.G.M.¡Ù¤è¤ê¡¢¿·¶Ê¡ÖORACLE¡×¤¬2·î11Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£3·î¤Ë¤Ï¡¢POP-UP¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª ¿û¸¶·½¤ÎÌó5¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ÖORACLE¡×¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤½ÕÌî¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÌ³¤á¤¿¥Ý¥Ã¥×¥Á¥åー¥ó¡£ 2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØB.G.M.¡Ù¤Ï¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤Ç¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸