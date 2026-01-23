¼¯»ùÅç¤Î°Î¿Í¡¦À¾¶¿Î´À¹¤Ï2027Ç¯ÅÙ¤ËË×¸å150Ç¯¤ÈÀ¸ÃÂ200Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£1·î23Æü¤ÏÀ¾¶¿¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£À¾¶¿¤µ¤ó¤ÎÊè¤Ë¡¢¸©Ì±¤âÂç¹¥¤­¤Ê¡È¥¢¥ì¡É¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç»Ô¾åÎµÈøÄ®¤Ë¤¢¤ëÆî½§ÊèÃÏ¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÌÀ¼£°Ý¿·¤ÎÎ©Ìò¼ÔÀ¾¶¿Î´À¹¤ÎÊè¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¾¶¿¤µ¤ó¤Î198²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë1·î23Æü²¹Àô¥½¥à¥ê¥¨»ÕÈÏ¤ÎÏ»»°»Í¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥È¤È²³¤òÊú¤¨¤ÆË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê²¹Àô¥½¥à¥ê¥¨»ÕÈÏ¡¦Ï»»°»Í¤µ¤ó¡Ë¡ÖÀ¾¶¿¤µ¤ó¤Î¤ªÊè¤ËÀ¾¶¿¤µ¤ó