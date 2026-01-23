»ñ¸»¤ä¿Íºà¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤ÆÅÔ»Ô¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯ÅÔ»Ô·úÀß¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢ÃæÀ¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î½¸Íî¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤¬¿Íµ¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÔ»Ô·úÀß¥²¡¼¥à¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÃæÀ¤¤Î¼ÂºÝ¤Î¼Ò²ñ¹½Â¤¤ä·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤òÂç¤­¤¯Ã±½ã²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àµ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ÈÎò»Ë³Ø¼Ô¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Why medieval city-builder video games are historically inaccurate - Leiden Medievalists Bloghttps://www.leidenmedievalist