£±·î£²£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢´¨ÇÈ¤Î£²²óÌÜ¥Ô¡¼¥¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¡££²£µÆü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ºÆÅÙ¤ÎÂçÀã¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤­¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿µþºå¿À¤«¤éÆî¤ÎÃÏ°è¤â¡¢¸á¸å¤Ï±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³°½Ð¤Ë¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£´¡î¤«¤é£²¡î¤¯¤é¤¤¤Î½ê