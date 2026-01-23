¡ÖÄ®¤Î¿Í¤ËÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡× ¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ­¡Ë¡Öº£¤Ï¡¢Àè¤Î¿ÈÂÎ¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÌÜÉ¸¤Ï65ºÐ¤Þ¤Ç ¡× ¡Ê20Âå¡¦½÷À­¡Ë¡ÖÄêÇ¯¤Þ¤Ç¡× ¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢½Ð¿È20Âå¡¦ÃËÀ­¡Ë¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ÏÆ¯¤¯¤¿¤á¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£60ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê20ºÐ¡¦ÃËÀ­¡Ë¡ÖÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÆ¯¤­¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢Ãù¶â¤ò¤·¤Æ50²á¤®¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ­¡Ë¡Ö¿ÈÂÎ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ÏÆ¯¤­