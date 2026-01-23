¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£ËÜÆü2026Ç¯1·î23Æü¤Ï¡¢1978Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦GENTOS¡Ê¥¸¥§¥ó¥È¥¹¡Ë¤Î½¼ÅÅ¼°¥Ö¥í¥ï¡¼¡Ö¼ÀÉ÷¡Ê¤Ï¤ä¤Æ¡Ë HYT-SL¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ GENTOS(¥¸¥§¥ó¥È¥¹) ¥Ö¥í¥ï¡¼ 120,000rpm 60m/s USB½¼ÅÅ¼° ¼ÀÉ÷ (¤Ï¤ä¤Æ) Àö¼Ö ÅÅÆ° ¥¨¥¢¥À¥¹¥¿¡¼ ¥ß¥Ë¥¸