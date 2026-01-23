?¼ê¸µ?¤Ë¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ö¤ê¤¬¡ÄNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤¬¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£´ó¤êÅº¤¦?É×ÉØ?¤Î?¤¢¤ëÉôÊ¬?¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»£±ÆÃæ¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê»ÊÇ·²ð¤µ¤ó¤È¥Õ¥ß¤µ¤ó¤òÈ¯¸«¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¾¾ÌîÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤ë¡¢½÷Í¥¤ÎÃÓÏÆÀéÄá¤ÈÇÐÍ¥¡¦²¬Éô¤¿¤«¤·¤¬¤Û¤Û¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï2¿Í¤¬»Ø¤È»Ø¤ò½Å¤Í¤ë¼ê¸µ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê»ÅÁð¤Ë