ÃÝ¸¶½ð¤ÎÊ¬Ä£¼Ë¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤«¤é¸½¶â¤òÅð¤ó¤Àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µ·Ù»¡´±¤ÎÃË¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤­¤ÎÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÃÝ¸¶½ð¤Î¸µ½äººÄ¹¤ÎÈï¹ð¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¡¢µîÇ¯£³·î¤«¤é£¶·î¤Ë¤«¤±¤ÆÅö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÝ¸¶½ðÂçºê¾åÅçÊ¬Ä£¼Ë¤Ç¡¢ÌÈµö¾Ú¤Î¼êÂ³¤­¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤Ê¤É¤«¤é¸½¶âÌó£±£°Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ £²£³Æü¤ÎºÛÈ½¤Ç¹­ÅçÃÏºÛ¤Ï¡Ö·Ù»¡´±¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ä·Ù»¡´±¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤ò°­ÍÑ¤·¤¿¼ê´·¤ì¤¿ÈÈ¹Ô¤Ç¤¢¤ê°­¼Á¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦