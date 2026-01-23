¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19:10»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.901 ¥Õ¥é¥ó¥¹3.511¡Ê+61¡Ë ¥¤¥¿¥ê¥¢3.514¡Ê+61¡Ë ¥¹¥Ú¥¤¥ó3.272¡Ê+37¡Ë ¥ª¥é¥ó¥À2.976¡Ê+8¡Ë ¥®¥ê¥·¥ã3.51¡Ê+61¡Ë ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë3.264¡Ê+36¡Ë ¥Ù¥ë¥®ー3.439¡Ê+54¡Ë ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢3.101¡Ê+20¡Ë ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É3.184¡Ê+28¡Ë ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É3.169¡Ê+27¡Ë ¡ÊÃí¡Ë¥«¥Ã¥³Æâ¿ôÃÍ¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñºÄ