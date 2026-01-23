ÌÚ¤Î¾õÂÖ¤ò¿ÇÃÇ¤·Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¡ÖÌÚ¤Î°å¼Ô¡×¼ùÌÚ°å¤ÎÇ§Äê¼°¤¬23ÆüÂçÊ¬¸©Ä£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¼ùÌÚ°å¤ÏÌÚ¤Î´´¤äÍÕ¡¢ÅÚ¤Î¾õÂÖ¤ò¿ÇÃÇ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ëÌÚ¤ÎÀìÌç²È¤ÇÆüËÜÎÐ²½¥»¥ó¥¿ー¤¬Ç§Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼ùÌÚ°å ¶â´ÝÍ³Íø»Ò¤µ¤ó 2025Ç¯ÅÙ¤Î»î¸³¤ËÂçÊ¬»Ô¤ÇÂ¤±à¶È¤ò±Ä¤à¶â´ÝÍ³Íø»Ò¤µ¤ó¤¬¹ç³Ê¤·23Æü¸©Ä£¤ÇÇ§Äê¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¼ùÌÚ°å¤Ï¼ùÎð¤ò½Å¤Í¤¿ÌÚ¤äÃÏ°è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÌÚ¤Ê¤É¸©¤¬»ØÄê¤¹¤ëÆÃÊÌÊÝ