ºÆÀ¸°åÎÅ¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ëºÙË¦¤ò²Ã¹©¤¹¤ë¶è°èÆâ¤Ç´ð½à¤òÄ¶¤¨¤ë¶Ý¤¬ÉÑÈË¤Ë¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ±þ¤òÂÕ¤ë¤Ê¤É´ÉÍý¤¬¤º¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï23Æü¡¢¡Ö¥³¡¼¥¸¥ó¥Ð¥¤¥ªºë¶ÌºÙË¦²Ã¹©¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡Êºë¶Ì¸©ºä¸Í»Ô¡Ë¤Ë¡¢ºÆÀ¸°åÎÅÅù°ÂÁ´À­³ÎÊÝË¡¤Ë´ð¤Å¤¯²þÁ±Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç²Ã¹©¤·¤¿ºÙË¦¤òÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¤¬»àË´¤¹¤ë»ö°Æ¤¬ºòÇ¯8·î¤ËÈ¯À¸¤·¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëºÙË¦¤ÎÀ½Â¤¤òÄä»ß¤¹¤ë¶ÛµÞÌ¿Îá¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¾Ê¤ÏºòÇ¯9·î¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¼Â»Ü