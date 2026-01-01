¿å²¬½Ó°ì»áÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï23Æü¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤­¡¢¿·ÂåÉ½¤Ë¿å²¬½Ó°ì»²±¡µÄ°÷²ñÄ¹¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤é½°±¡µÄ°÷¤¬Î¥ÅÞ¤·¡¢¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦¡£»²±¡µÄ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤é¤ÏÅöÌÌ¡¢¸½¾õ¤Î½êÂ°¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐ±þ¤Ç¡¢´´»öÄ¹¤ËÅÄÌ¾Éô¶©Âå¡¢¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ËºØÆ£²ÅÎ´¡¢À¯Ä´²ñÄ¹¤ËÆÁ±Ê¥¨¥ê¤Î³Æ»á¤ò½¼¤Æ¤¿¡£¿å²¬»á¤Ïµ­¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·¡¢½°±¡Áª¤ÇÃç´Ö¤ò