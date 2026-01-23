ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤Ï1·î21Æü¡¢¸ø¼°Instagram¤ò¹¹¿·¡£½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎÇð¸¶ÌÀÆü²Í¡Ê29¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ï¡ÖPLAYBACK 2025¡×¤È¤·¤Æ¡¢2025¥·ー¥º¥ó¤ÎInstagram¥Ð¥ºÅê¹ÆTOP10¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢Çð¸¶¤ÏÂè6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥¢¥ïー¥É¤ÎÉñÂæ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥É¥ì¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¡ÖµÞ·ã¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡Ä¡×Èþ¿Í¥ìー¥µー¡¢20ºÐ¤Î±ð¤ä¤«ÃåÊª»Ñ¤Ë¾×·â ¥µー