¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë Àï¸åºÇ°­¤È¤Ê¤ë63¿Í¤Î»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤¬½Ð¤¿¸æÖÖ»³¤ÎÊ®²Ð¤ò½ä¤ê¡¢°äÂ²¤Ê¤É¤¬¹ñ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï¾å¹ð¤òÂà¤±¡¢Çå½þ¤òÇ§¤á¤Ê¤¤È½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 2014Ç¯9·î¤Î¸æÖÖ»³Ê®²Ð¤Ç¤Ï¡¢»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤¬63¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢°äÂ²¤é¤¬¹ñ¤ä¸©¤ËÂÐ¤·Áí³Û3²¯7600Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ 1¿³¡¦2¿³¤È¤âÇå½þ¤òÇ§¤á¤Ê¤¤È½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ °äÂ²¤Ê¤É