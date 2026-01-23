KATE¤Ï¡¢¥Á¡¼¥¯¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥·¡¼¥Á¡¼¥¯¥·¥ã¥É¥¦¡×¤ò2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¡£2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é½ç¼¡¡¢Å¹Æ¬¤ª¤è¤ÓWEB¤Ë¤ÆÅ¸³«³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£¢£ÌÜ¤â¤È¤«¤éËË¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ²½KATE¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¤â¤È¤«¤éËË¤Þ¤Ç¤ò¡È¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¿·È¯ÁÛ¡£¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¼«Á³¤Ê¿§¤ò¤Î¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤â¤È¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°ú¤­¾å¤²¡¢°õ¾Ý¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ëÀß·×¡£¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¤à¤Ë¤Õ¤ï¼Á´¶¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿½èÊý¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¤¥·¥ã