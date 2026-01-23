½½È¬¿ÆÏÂ¶ä¹Ô¤ò´Þ¤à¡Ö¤Õ¤¯¤ª¤«¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡×¤Ï¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¤Î¿·¤¿¤Ê¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¡Övary(¥Ð¥êー)¡×¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Övary¡×¤Ï¡¢½½È¬¿ÆÏÂ¶ä¹Ô¤ò´Þ¤à ¤Õ¤¯¤ª¤«¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¤¬¡¢²ñ°÷À©¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ð¥êー¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡Ö¥Ð¥êー¥«ー¥É¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ ¡Ê½½È¬¿ÆÏÂ¶ä¹Ô »³Àî ¿®É§ ¼èÄùÌòÆ¬¼è¡Ë