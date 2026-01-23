DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¡¢ºå¿ÀÆ±´ü¤Ç¸½¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡¦»°É©½Å¹©West¤Ë½êÂ°¤¹¤ëËÌÛê»ËÌéÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎYouTube¡ÖJOH¡ß¥¸¥ç¥¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£2¿Í¤ÎµçÃÏ¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ºå¿À1Ç¯ÌÜ¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Î1500¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜ¤ÎÃæ¡¢Æ£Ï²¤¬¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¡ÖÅß¤Î´Ö¤â¹â¹»¡ÊÂçºå¶Í°þ¡Ë¤ÎÎý½¬¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤­¤¿¤«¤é¤Ö¤ê¤Ö¤ê»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢ÀèÆ¬¤òÁö¤ë¥É¥é¥Õ¥È4°ÌÊá¼ê¤Î¾®Æ¦ÈªØÆÌé¡Ê