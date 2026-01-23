¼ù»éÇ´ÅÚ¤Çºî¤Ã¤¿ºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤ËÃíÌÜ¤Î¡Ø¥Í¥ó¥É¥¶¥¤¥«¡¼SNAIL[¥¹¥Í¥¤¥ë]¡Ù¡¢¥Û¥é¥²¡¼¤ä¥Ð¥«¥²¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡ª ¤æ¤Ã¤¯¤ê¼Â¶·¼Ô¡Ø¤¤¤Ì¤±¤ó¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼ù»éÇ´ÅÚ¤Çºî¤Ã¤¿ºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤ËÃíÌÜ¤Î¡Ø¥Í¥ó¥É¥¶¥¤¥«¡¼SNAIL[¥¹¥Í¥¤¥ë]¡Ùº£½µ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ø¡ÚÇ´ÅÚ¡Û¥­¥Î¥Ô¥ª¤¬½»¤ó¤Ç¤½¤¦¤ÊÉô²° ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ú¥Þ¥ê¥ª¡Û¡Ù¡½¡½¤Þ¤º¤Ï´ÊÃ±¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¥Í¥ó¥É¥¶¥¤¥«¡¼SNAIL¤µ¤ó¡§¡ÖYouTube¤ÇÇ´ÅÚºÙ¹©¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ