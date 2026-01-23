news every.¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡Ö¥Ç¥ô¥£É×¿Í½ý³²ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡°¦¸¤¤Î»à¤á¤°¤ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¡Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡þ23Æü¡¢½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡×¤³¤È¥Ç¥ô¥£¡¦¥¹¥«¥ë¥Î¤µ¤ó¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î½÷À­¤Ë²¥¤ë½³¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥ô¥£¤µ¤ó¤Î°¦¸¤¤Î»à¡£µîÇ¯10·î¡¢¥Ç¥ô