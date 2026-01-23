µîÇ¯¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤è¤ê3.1%¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ß¤Þ¤é¤ÌÊª²Á¹â¤Ë¡¢¶âÍø¤Î¾å¾º¡£¤½¤·¤Æ±ß°Â¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Æü¶ä¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤Î¡Ö¿ø¤¨ÃÖ¤­¡×¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡£Çã¤¤ÊªµÒ¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÄÇã¤¤ÊªµÒ¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÇã¤¦¤â¤Î¤¬¡¢°ÊÁ°Çã¤Ã¤¿ÃÍÃÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æº¹³Û¤¬Âç¤­¤¤¡×¡Ö»ä¤Î°ìËü±ß»¥¤Ï¤É¤³¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤Î¡×»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Êª²Á¹â¤Ç¤¹¡£¤±¤µÈ¯É½¤µ¤ì¤¿µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ3.1%¾å¾º¡£4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë